Die Polizei sucht in Duisburg nach einem falschen Handwerker.

Trickbetrug Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin in Duisburg-Marxloh

Duisburg. Ein falscher Handwerker hat sich in Duisburg-Marxloh in die Wohnung einer 88-Jährigen gemogelt. In einem unbeobachteten Moment griff er dann zu.

Ein Trickbetrüger hat sich am Donnerstag in Duisburg-Marxloh in die Wohnung einer 88-Jährigen gemogelt und ihre Geldbörse gestohlen.

Laut Polizei klingelte der Unbekannte gegen 12.30 Uhr an der Wohnungstür der Marxloherin an der Kaiser-Friedrich-Straße. Dort stellte er sich als Handwerker vor, der wegen eines Rohrbruchs die Heizung entlüften müsste.

Die Seniorin ließ ihn hinein. In einem unbeobachteten Moment schnappte er sich dann das Portemonnaie der Frau und verließ die Wohnung.

Kripo Duisburg sucht nach falschem Handwerker

Die 88-Jährige alarmierte die Polizei, die nun nach dem Trickbetrüger sucht. Er soll zwischen 35 und 40 Jahre alt sein und eine normale Statur und ein rundes Gesicht haben. Der Mann hat nach hinten gekämmte, wellige Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine gesteppte Lederjacke.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 unter 0203 280 0 entgegen.

