Falsche Vodafone-Techniker durchsuchten Wohnung in Meiderich

In Duisburg-Untermeiderich haben als Vodafone-Techniker verkleidete Trickbetrüger eine Seniorin in deren Wohnung bestohlen. Das Motiv auf dem Archivbild ist gestellt.

Duisburg. In Untermeiderich haben als Vodafone-Techniker verkleidete Trickbetrüger am Donnerstag eine Seniorin (81) in deren Wohnung bestohlen.

Trickdiebe haben sich für einen Beutezug in Untermeiderich authentisch wirkende Vodafone-Jacken besorgt, um noch glaubwürdiger zu wirken. Sie klingelten am Donnerstag gegen 11.30 Uhr bei einer 81-Jährigen an der Horststraße und behaupteten, im Auftrag der Firma Leitungen in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen.

Minutenlang ließ einer der Täter die Seniorin dafür in ihrem Wohnzimmer auf ihrer Fernbedienung herumtippen, während sein Komplize die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte. Wie die Pressestelle des Präsidiums berichtet, ist der Kriminelle wohl fündig geworden: Nachdem die Männer verschwunden waren, stellte die Seniorin fest, dass Schmuck und ein Sparbuch fehlten.

Die Polizei sucht jetzt nach einem eher korpulenten und einem eher schlanken Mann. Beide sollen dunkle Haare haben und zwischen 30 und 45 Jahren alt sein. Wer hat Verdächtiges beobachtet oder die Männer in den Vodafone-Jacken gesehen? Das Kriminalkommissariat 32 bittet um Hinweise unter der Nummer 0203 2800.