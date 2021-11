Trickbetrug Falsche Messerschleifer treiben in Duisburg ihr Unwesen

Duisburg. Falsche Messerschleifer haben in Duisburg an der Tür von Senioren geklingelt. In einem Fall machten sie Beute. Hinweise zu auffälligem Mercedes.

Trickbetrüger, die sich als Messerschleifer ausgegeben haben, haben am Mittwoch in Duisburg-Röttgersbach ihr Unwesen getrieben.

Nach Polizeiinformationen klingelten zwei Männer gegen 14 Uhr an der Wohnungstür eines 82-Jährigen an der Pollerbruchstraße. Der Senior wollte auch auf das Angebot des Duos eingehen, sämtliche Klingen schärfen zu lassen. Nach einer Diskussion über die Preise gingen die Männer dann überraschend. Als Beute hatten sie die Geldbörse des Röttgersbachers eingesteckt, die in einem Schrank lag.

Waren Betrüger in Duisburg mit Mercedes unterwegs?

Eine weitere Anwohnerin berichtete der Kripo im Laufe der Ermittlungen, dass auch bei ihr an der Mecklenburger Straße um die Mittagszeit ein falscher Messerschleifer aufgeschlagen war. Sie habe allerdings abgelehnt und die Tür geschlossen.

Den Unbekannten beschrieb sie als etwa 50 Jahre alt. Er soll krause Haare haben und dunkle Kleidung getragen haben.

Besonders interessant ist für die Ermittler, ob die Betrüger eventuell mit einem silber- oder goldfarbenen Mercedes mit Weseler Kennzeichen (WES) unterwegs waren. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 280 0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg