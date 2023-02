Falsche Markenklamotten verkauft: Stammen sie aus Duisburg?

Die Polizei nahm die gefälschten Markenartikel in Neuwied in Augenschein.

Duisburg. Ein Mann hat auf einem Flohmarkt in Neuwied gefälschte Markenartikel von Gucci und Nike verkauft. Seinen Angaben nach stammen sie aus Duisburg.

Ein 27-Jähriger ist am Wochenende in Neuwied (Rheinland-Pfalz) aufgefallen, weil er gefälschte Markenartikel auf einem Flohmarkt verkauft hat. Der Mann gab an, die gefälschte Waren in Duisburg erstanden zu haben.

Gegen 14.30 Uhr am Sonntag hatten sich Marktbesucher bei der Polizei gemeldet. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin aus. Auf dem gewerbsmäßigen Verkaufsstand für Textilien fanden sie circa 500 Pullover, Westen Sporthosen, T-Shirts und Jacken namhafter Hersteller wie Gucci, North Face, Wellensteyn, Tommy Hilfiger, Lacoste, Boss, Palm Angels, Stone Island, Canada Goose, Adidas und Nike.

In einer ersten Befragung erklärte der junge Standbetreiber, dass er die Artikel ohne Lieferschein und zum Stückpreis von 20 Euro auf einem Markt in Duisburg gekauft habe. Um welchen Markt es sich handle, sagte er nicht. Er wisse jedoch, dass die Artikel gefälscht seien, gab der 27-Jährige zu.

Die Polizei entschied sich dazu, die Beweismittel sicher zu stellen. Aufgrund der Menge musste die örtliche Feuerwehr beim Abtransport Unterstützung leisten.

