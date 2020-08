Die Polizei warnt vor Trickbetrügern: Besser niemanden in die Wohnung lassen.

Diebstahl Falsche Kripo-Beamte überlisten 86-Jährige in Duisburg

Duisburg-Duissern. Ein Mann und eine Frau geben sich bei einer Seniorin in Duisburg-Duissern als Kripo-Beamte auf der Suche nach Einbrechern aus. Und machen Beute.

Wieder haben Trickbetrüger eine Seniorin überlistet. Diesmal haben sich ein Mann und eine Frau als Kripo-Beamte auf der Suche nach Einbrechern ausgegeben und sich so Zutritt zur Wohnung einer 86-Jährigen an der Duissernstraße verschafft.

Das Duo hat die Frau am Freitagnachmittag überrumpelt, als sie vom Einkaufen zurück kam. Sie zeigten falsche Ausweise vor und behaupteten, sie müssten überprüfen, ob alle Wertgegenstände noch da seien. Sie ließen sich alles zeigen und nahmen Geld und Schmuck mit, obwohl die Duisburgerin das nicht wollte. Die Täter flüchteten mit einem großen grauen Pkw mit Berliner Kennzeichen.

Die Seniorin rief die echte Polizei und beschrieb die Täter so: Die falsche Polizistin ist etwa 30 Jahre alt, 1,55 Meter groß und korpulent. Sie trug einen grauen Rock, ein weißes T-Shirt, eine graue Jacke und weiße Schuhe. Der Mann ist etwa 1,85 Meter groß und hat dunkle Haare an den Seiten kurz und oben lang. Er ist ebenfalls von kräftiger Statur und war zur Tatzeit um 16.20 Uhr mit einer blauen Jacke und einem weißen Shirt bekleidet. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0203 2800.

Die Polizei warnt erneut: Polizisten nehmen niemals Wertgegenstände an sich oder melden sich mit der Rufnummer 110. Wer Zweifel hat, wendet sich - auch per Notruf - an die echte Polizei.