Falsche Handwerker nehmen Senioren aus: So gingen sie vor

Duisburg-Neumühl Zwei Trickbetrüger haben am Donnerstag ein Senioren-Ehepaar in Neumühl bestehlen können. Mit dieser Masche gelangten die Männer in die Wohnung.

Zwei Betrüger haben sich am Donnerstag als Mitarbeiter einer Sanitärfirma ausgegeben und mit dem Trick ein Senioren-Ehepaar in Duisburg-Neumühl bestohlen.

Zwischen 12 und 13 Uhr schellten die beiden Männer am Haus an der Gerlingstraße, berichtete die Polizei am Freitag. Ihr Vorwand: Am Haus liege ein Wasserschaden vor. Die Rentnerin fiel auf den Trick herein und bezahlte einen der Täter, als die beiden ihre vorgetäuschten Arbeiten beendet hatten.

Trickbetrug in Duisburg-Neumühl: Komplize stiehlt Restsumme

Während sie nach dem Komplizen sah, stahl der andere Mann zudem die Restsumme. Das Duo ergriff die Flucht, als die Frau nach einer Quittung fragte. Daraufhin verständigte sie die Polizei.

Die Polizei sucht nach den beiden Tätern. Sie haben Deutsch gesprochen und waren schwarz gekleidet, heißt es. Wer Hinweise zur Tat hat, soll sich telefonisch unter 0203 28 00 bei der Polizei melden.

