Falsche Handwerker bestehlen 81-jährigen Rentner in Duisburg

Duisburg. Zwei Trickbetrüger haben als falsche Handwerker verkleidet einen Duisburger Rentner bestohlen. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und Hinweise.

Zwei unbekannte Trickbetrüger haben als falsche Handwerker verkleidet einen Rentner in Duisburg-Hochfeld bestohlen. Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen und bittet um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, klingelten die beiden Täter am Dienstagnachmittag, 18. Mai, bei einem Rentner an der Fröbelstraße in Hochfeld. Sie gaben sich als Handwerker aus und vor, Steckdosen verlegen zu müssen. Der 81-Jährige ließ die Männer daraufhin in seine Wohnung.

Kurz nachdem sie wieder gegangen waren, bemerkte er, dass sie eine Geldkassette samt Bargeld, Stammbücher und eine Münzsammlung gestohlen hatten. Gegen 17 Uhr rief er dann die Polizei. Die Kripo sucht Zeugen, die die falschen Handwerker gesehen oder bei denen sie ebenfalls geklingelt haben.

Die Täter waren laut Beschreibung des Opfers etwa 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Auffällig war zudem, dass einer von ihnen weiße Gummihandschuhe trug und eine Art Mitarbeiterkarte um den Hals gehängt hatte. Hinweise können an das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 2800 gerichtet werden.

