Trickbetrüger haben sich in Duisburg als Dachdecker ausgegeben (Symbolbild).

Trickbetrug Falsche Dachdecker bestehlen Senior in Duisburg-Duissern

Duisburg. Drei Trickbetrüger haben sich in Duisburg-Duissern als Dachdecker ausgegeben und einen 80-Jährigen bestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Drei Männer haben sich am Montagvormittag in Duissern als Dachdecker ausgegeben und einen Senior bestohlen.

Nach Erkenntnissen der Polizei klingelte das Trio gegen 11 Uhr an der Tür des 80-Jährigen an der Hohenstaufenstraße. Dort stellten sie sich als Dachdecker vor, die einen vermeintlichen Schaden am Dach sofort reparieren könnten.

Der Mann ließ die Betrüger hinein, damit sie sich ein Bild von innen machen konnten. Kurze Zeit später gingen sie wieder hinaus – angeblich, um Werkzeug zu holen.

Falsche Dachdecke in Duisburg: Kripo nimmt Hinweise entgegen

Als sie nach einer Viertelstunde nicht wiederkamen, wurde der Senior misstrauisch, suchte auf der Straße nach ihnen. Er konnte die falschen Dachdecker allerdings nicht finden. Mit ihnen war zudem Bargeld verschwunden, das der 80-Jährige im Haus aufbewahrt hatte.

Die Kripo sucht nun nach den Männern, die laut Beschreibung zwischen 25 und 50 Jahre alt sein sollen. Wichtig für die Ermittlungen seien dabei auch Informationen von Anwohnern, bei denen die Betrüger ebenfalls an der Tür klingelten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 280 0 entgegen.