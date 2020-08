Falsche Altenpflegerinnen drangen in Wohnung 89-Jähriger ein

Die Polizei Duisburg bittet um Hinweise auf drei mutmaßliche Trickdiebinnen, die am Samstag in Rheinhausen unterwegs waren.

Duisburg. Drei Trickdiebinnen konnten mit einer Lüge in Rheinhausen in die Wohnungstür einer 89-Jährigen eindringen. Zuvor war das Trio wohl gescheitert.

Drei flüchtige mutmaßliche Trickdiebinnen haben sich am Samstagnachmittag mit der Lüge, in der Altenpflege tätig zu sein, Zutritt zur Wohnung einer Seniorin in Rheinhausen-Mitte verschafft.

Die Unbekannten verwickelten die 89-Jährige in deren Wohnung an der Beethovenstraße am 1. August gegen 16.30 Uhr in ein Gespräch. Später bemerkte die Duisburgerin, dass Geld und Schmuck fehlten.

Der Polizei beschreibt sie die drei Frauen wie folgt: Eine von ihnen sei groß, schlank und habe blonde Haare. Sie trug demnach zur Tatzeit eine hellblaue Jeans, ein buntes Oberteil und eine braune Damentasche. Die beiden anderen Frauen sollen schwarze Haare haben und zwischen 18 und 22 Jahre alt sein. Sie trugen beide weiße Blusen sowie dunkle Hosen.

Weibliches Trio scheiterte mit Zetteltrick an der Lindenallee in Rheinhausen

Kurz zuvor hatte ein Trio, das Zeugen ähnlich beschreiben, mit dem so genannten Zetteltrick versucht, eine 80-jährige Frau in ihrer Wohnung an der Rheinhauser Lindenallee auszutricksen. Die Seniorin hatte eine der drei Frauen, die vorgab, schwanger zu sein, zwar zur Toilette neben der Wohnungstür gelassen, aber dem Trio ansonsten den Zugang zur Wohnung verwehrt.

Die Kripo ermittelt und bittet Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden. Wer kann Angaben zu den drei tatverdächtigen Frauen machen?

Polizei: „Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung“

Die Polizei rät Seniorinnen und Senioren, an der Wohnungs- oder Haustüre grundsätzlich aufmerksam und misstrauisch zu sein: „Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung, ziehen Sie Nachbarn hinzu und nutzen Sie den Türspion oder die Gegensprechanlage.“