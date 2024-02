Fake-Telekom- und Vodafone-Männer betrügen Senioren

Duisburg Zwei Senioren sind in Duisburg auf Betrüger hereingefallen. Was die angeblichen Telekom- und Vodafone-Mitarbeiter wollten.

Auf Betrüger sind zwei Senioren in Duisburg hereingefallen. Die Polizei Duisburg berichtet, dass sich die unbekannten Männer in der Altstadt und im Dellviertel als Vodafone- bzw. Telekom-Mitarbeiter ausgegeben haben und behaupteten, Messungen am Fernseher und am Kabel vornehmen zu müssen.

In den Wohnungen erklärten sie dann, dass eine „geringfügige Aufwandsentschädigung“ per EC-Karte zu bezahlen sei. Die Senioren, 80 und 84 Jahre alt, bezahlten an einem Kartenlesegerät.

Trickdiebe dringen als Telekom- und Vodafone-Mitarbeiter in Wohnungen ein

Bei dem Fall in der Altstadt wurden der 84-Jährige und sein 52-jähriger Sohn bei der Messung um Hilfe gebeten. Der zweite Täter nutzte die Zeit und durchwühlte die Schränke. Geklaut habe er aber nichts.

Die Rentnerin im Dellviertel bekam gleich zweimal Besuch von den Betrügern. Sie behaupteten, dass die Messung am Fernseher nicht geglückt sei und erneut gemacht werden müsse. Erst am nächsten Tag bemerkte die 80-Jährige, dass ihre EC-Karte fehlte.

Polizei Duisburg sucht Zeugen

Die Unbekannten, die am Freitag, 9. Februar, um 13 und 15 Uhr ihr Unwesen trieben, waren schwarz gekleidet. Sie sollen Mitte 20 bis Mitte 30 Jahre alt sein, ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei Duisburg informiert auf ihrer Webseite, wie Senioren sich besser schützen können: https://duisburg.polizei.nrw/sicherheit-fuer-senioren

