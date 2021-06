Fahrzeugpanne beeinflusst unerwartet Müllabfuhr in Duisburg

In Duisburg wurde am Montag das Altpapier in einigen Stadtteilen unerwartet nicht abgeholt.

Duisburg. Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg holten unerwartet am Montag nicht überall wie geplant das Altpapier ab. Was der Grund ist und wie es weitergeht.

Bei den städtischen Wirtschaftsbetrieben ist es am Montag, 7. Juni, in einigen Stadtbezirken zu Problemen beim Abholen des Altpapiers gekommen.

Demnach ist ein Fahrzeug durch einen Defekt ausgefallen, weshalb das Altpapier in einigen Stadtteilen nicht eingesammelt wurde. Nicht angefahren wurden die blauen Tonnen in Aldenrade, Alt-Homberg, Beeck, Beeckerwerth, Hochheide, Laar, Ruhrort, Untermeiderich und Wehofen.

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg behandeln den Ausfall in den betroffenen Stadtteilen wie „eine Feiertagsverschiebung“, so ein Sprecher. Statt regulär am Montag kommt die Altpapierabfuhr somit am Dienstag vorbei, statt regulär am Dienstag dann am Mittwoch und so weiter.

