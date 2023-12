Verkehr Fahrradfahrer nach Unfall in Duisburg in Lebensgefahr

Duisburg Bei einem Unfall in Duisburg-Bergheim ist am Freitag ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen.

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Neue Krefelder Straße / Schwarzenberger Straße in Duisburg-Bergheim ist am Freitagabend (15. Dezember, gegen 20 Uhr) ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen achtete ein Busfahrer (59) beim Abbiegen nicht auf den 31-jährigen Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus – der Duisburger schwebe immer noch in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montagmittag mit.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Von besonderem Interesse seien die Insassen des Busses, die möglicherweise Hinweise zum Unfallhergang geben können. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, unter der Rufnummer 0203 2800 Kontakt zur Polizei Duisburg aufzunehmen.

