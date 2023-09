Der Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Duisburger Klinik.

Unfall Fahrradfahrer (68) überschlägt sich in Duisburg – Klinik

Duisburg. Ein Fahrradfahrer (68) ist im Duisburger Hafengebiet mit seinem Vorderreifen in die Bahnschienen geraten. Ein Missgeschick mit Folgen.

Ein Fahrradfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Ruhrort schwer verletzt.

Laut Polizei geriet der 68-Jährige gegen 15.30 Uhr im Hafengebiet auf der Straße Stahlinsel mit dem Vorderreifen seines Pedelecs in die Bahnschienen und überschlug sich.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Der Rettungshubschrauber Christoph 9 brachte den Mann zur Behandlung in eine Klinik. Lebensgefahr besteht nach Informationen von Freitagvormittag nicht. Die Ermittler gehen von einem Alleinunfall ohne Fremdeinwirkung aus. Hafensprecher Andreas Bartel betont, dass es an der Stelle grundsätzlich ein Durchfahrtsverbot für Radfahrer gebe, unabhängig von der Sperrung des Karl-Lehr-Brückenzugs. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Straße zwischenzeitlich in beide Richtungen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg