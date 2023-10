Fahrraddieb erwischt: Frau (23) gibt Polizei wichtigen Tipp

in Duisburg-Meiderich beobachtete die Zeugin den Fahrraddieb.

Duisburg. Die Duisburger Polizei hat in Meiderich einen Fahrraddieb gestellt. Eine Zeugin (23) gab den Einsatzkräften den entscheidenden Tipp.

Die Duisburger Polizei hat in der Nacht zu Dienstag in Meiderich einen Fahrraddieb gestellt.

Eine aufmerksame Zeugin (23) hatte gegen 0.35 Uhr beobachtet wie der 18-Jährige mit einem Fahrrad die Gelderblomstraße entlangfuhr. Anschließend hörte die Frau einen lauten Knall und sah wie der Mann das Fahrrad an einer Laterne auf den Boden legte und mit zwei anderen – zuvor offensichtlich angeschlossenen – Rädern weiterlief. Eines davon warf er kurz darauf in ein Gebüsch und fuhr auf dem anderen in Richtung Emmericher Straße.

Fahrraddieb in Duisburg-Meiderich beobachtet: Zeugin ruft die Polizei

Die Zeugin alarmierte die Polizei, die den 18-Jährigen nach eigenen Angaben dank der umfangreichen Personenbeschreibung und der angegeben Fluchtrichtung schnappen konnte.

Die Einsatzkräfte fanden bei der Durchsuchung des Fahrraddiebes ein Messer und stellten es sicher. Ebenso die drei Räder. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

