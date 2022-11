Bei einem Verkehrsunfall in Duisburg-Obermarxloh ist eine 20-jährige Fußgängerin angefahren und verletzt worden. Die Autofahrerin flüchtete. (Symbolbild)

Verkehrsunfall Fahrerflucht in Obermarxloh: Auto verletzt eine Fußgängerin

Duisburg. Nach einer Fahrerflucht sucht die Polizei Duisburg eine Autofahrerin und Zeugen. Bei dem Unfall in Obermarxloh wurde eine Fußgängerin verletzt.

Die Autofahrerin eines grauen Kleinwagens soll am frühen Sonntagabend, 27. November, eine junge Fußgängerin in Duisburg-Obermarxloh angefahren und verletzt haben. Danach flüchtete sie in ihrem Wagen vom Unfallort.

Wie die Polizei Duisburg mitteilt, soll die Autofahrerin mit ihrem grauen Kleinwagen auf der Kantstraße mit einer 20-jährigen Fußgängerin zusammengestoßen sein. Die Kollision soll, so die Polizei mit Verweis auf Zeugenangaben, beim Abbiegen passiert sein. Die Duisburgerin stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin fuhr weiter. Sie soll etwa 45 Jahre alt gewesen sein und ein buntes Kopftuch getragen haben.

Sie und weitere Zeugen werden gebeten unter 0203 2800 Kontakt zum Verkehrskommissariat 21 aufzunehmen.

