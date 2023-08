Zeugenaufruf Fahrerflucht in Neudorf: 14-Jähriger stürzt auf Fahrbahn

Duisburg. Eine Autofahrerin soll einem 14-jährigen Jungen die Vorfahrt genommen haben. Der Jugendliche stürzte auf die Fahrbahn. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 14-jähriger Junge ist am Donnerstagmorgen im Duisburger Stadtteil Neudorf mit seinem Rad schwer gestürzt. Eine Autofahrerin soll ihm die Vorfahrt genommen haben, woraufhin der junge Radler stark bremsen musste und auf die Fahrbahn stürzte. Die Frau soll einfach davon gefahren sein, die Polizei sucht Zeugen.

Zu dem Sturz kam es nach Polizeiangaben um 8.10 Uhr am Donnerstagmorgen, 17. August. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Blumenstraße/Gustav-Adolf-Straße. Der 14-Jährige gab bei der Polizei an, die Frau habe ihm nicht geholfen. Sie habe weder ihre Personalien angegeben noch die Polizei gerufen.

Die bislang noch unbekannte Frau soll einen silberfarbenen Hyundai gefahren haben, vermutlich ein Elektro-Modell. Die Polizei sucht Zeugen der mutmaßlichen Unfallflucht: 0203 280 0

