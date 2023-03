Verkehrsunfall in Duisburg: Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Mercedes in den Gegenverkehr geraten.

Verkehrsunfall Fahranfänger verursacht mehrere Zusammenstöße in Duisburg

Duisburg. Der Verursacher kam nach den Kollisionen ins Krankenhaus: Ein 18-Jähriger hat mehrere Autos beschädigt. Sein Benz geriert in den Gegenverkehr.

Schwerer Unfall mit anscheinend glimpflichem Ausgang in Duisburg-Fahrn: Dort ist am Dienstagabend ein 18 Jahre alter Autofahrer mit einem Mercedes in den Gegenverkehr geraten.

Der 18-Jährige hatte nach Angaben der Polizei gegen 21.20 Uhr auf der Römerstraße die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. Er stieß zuerst mit einem am Straßenrand geparkten Pkw zusammen und schob diesen in einen ebenfalls dort abgestellten Citroen. Der Mercedes geriet nach diesem Aufprall auch noch in den Gegenverkehr – und kollidierte mit einem Opel Corsa.

Verkehrsunfall in Duisburg-Fahrn: Autofahrer (18) kam ins Krankenhaus

Der Wagen des Unfallverursachers „schleuderte weiter und kam schlussendlich kurz vor der Einmündung zur Hafenstraße zum Stehen“, berichtet die Pressestelle der Polizei.

Der 18-Jährige Fahrer kam vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Von weiteren Verletzten berichtet die Polizei Duisburg nicht. Diese ermittelt nun, ob der Fahranfänger zu schnell unterwegs war.

