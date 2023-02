Fahndungserfolg im Hauptbahnhof: Bundesbeamte stellen Diebin

Fahnder der Bundespolizei wurden auf die Frau (26) aufmerksam, als sie in am Duisburger Hauptbahnhof einen 70-Jährigen bestehlen wollte.

Im Duisburger Hauptbahnhof haben Bundespolizisten am Samstag, 12. Februar, eine gesuchte Taschendiebin festnehmen können. Die Beamten ertappten die 26-Jährige auf frischer Tat, als sie einem Reisenden das Portemonnaie stahl.

Gesuchte Diebin bestiehlt 70-Jährigen am Duisburger Hauptbahnhof

Die 26-jährige Frau fiel den Fahndern auf, als sie an Gleis 6 in einen Regionalexpress einstieg. Die Polizisten konnten beobachten, wie sie einem 70-Jährigen die Geldbörse aus seiner Umhängetasche klaute. Als sie kurz danach am selben Bahnsteig in einen anderen Zug steigen wollte, stellten die Beamten die Frau und nahmen sie vorläufig fest.

Der 70-Jährige erhielt sein Portemonnaie zurück. Gegen die 26-Jährige läuft nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls, allerdings musste sie wegen fehlender Haftgründe entlassen werden.

