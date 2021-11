Tätersuche Fahndung: Teenager überfallen Kiosk in Duisburg-Hochheide

Duisburg. Zwei Teenager haben einen Kiosk in Duisburg-Hochheide überfallen. Sie drängten die Mitarbeiterin in eine Toilette und räumten die Kasse aus.

Zwei junge Männer haben am Freitagabend einen Kiosk an der Moerser Straße in Duisburg-Hochheide überfallen.

Die Teenager (etwa 17 bis 18 Jahre alt) drängte um 20.55 Uhr eine Mitarbeiterin, die gerade draußen stand, zurück in den Verkaufsraum. Dann sperrten sie die Frau in der Toilette ein und erbeuteten Bargeld aus der Kasse.

Überfall in Duisburg-Hochheide: Polizei sucht Täter

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen nun nach dem Duo. Dabei werten sie Videoaufnahmen aus der Überwachungskamera aus, bitten aber auch die Öffentlichkeit um Hilfe. Hinweise zu den Tätern, die zur Tatzeit schwarze Kapuzenpullis sowie ein rotes und ein schwarzes Bandana trugen, nimmt die Kripo unter 0203 280 0 entgegen.

