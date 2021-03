Die Polizei Duisburg sucht einen Tankstellenräuber, der in Hochemmerich einen Verkäufer bedrohte und anschließend mit seiner Beute floh.

Raubüberfall Fahndung: Räuber stürmt mit Messer in Duisburger Tankstelle

Duisburg-Hochemmerich. Ein Räuber überfiel eine Tankstelle in Duisburg, bedrohte den Verkäufer mit einem Messer und floh mit der Beute. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein bislang unbekannter Räuber hat in der Nacht zum Freitag, 19. März, eine Tankstelle in Hochemmerich überfallen. Die Polizei Duisburg fahndet jetzt nach ihm und sucht Zeugen.

Wie die Kriminalpolizei jetzt mitteilte, stürmte der Mann nachts gegen 2.20 Uhr mit einem Messer bewaffnet in den Kassenbereich der Tankstelle an der Asterlager Straße und bedrohte den Verkäufer. Der Täter zwang den 40-Jährigen, Geldscheine aus der Kasse in eine Brötchentüte zu legen. Anschließend flüchtete er mit der Beute.

Die Polizei sucht jetzt nach dem Räuber: Er ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, trug eine schwarze Jacke, einen schwarzen Mundschutz sowie einen Stoffhandschuh an der linken Hand. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizei unter 0203 2800 melden.