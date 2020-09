Die Polizei Duisburg sucht nach einem Räuber, der in Hochfeld einen 79-Jährigen überfallen hat.

Überfall Fahndung: Räuber schlägt 79-Jährigen in Hochfeld nieder

Duisburg. Ein Unbekannter hat in Duisburg-Hochfeld einen 79-Jährigen niedergeschlagen und ausgeraubt. Polizei hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht.

Ein Räuber hat am Samstag in Hochfeld einen 79-Jährigen niedergeschlagen und ihm die Brieftasche gestohlen.

Laut Polizei schlug der Unbekannte gegen 14 Uhr dem Senior an der Straße „Auf dem Valenkamp“ ohne Vorwarnung vor den Kopf. Der 79-Jährige stürzte zu Boden. Der Täter schnappte sich daraufhin die Geldbörse des Mannes aus dessen Brusttasche und flüchtete in Richtung Blücherstraße. Bei dem Überfall erlitt der Senior Schürfwunden am Kopf.

Überfall in Duisburg-Hochfeld: Polizei sucht Räuber

Die Kripo sucht nun nach dem Räuber, der laut Beschreibung circa 20 bis 26 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein soll. Zur Tatzeit trug er eine weiße, kurze Hose und einen dunklen Pullover.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.