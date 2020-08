Fahndung Fahndung: Räuber droht an Duisburger Altenheim mit Pistole

Duisburg. Ein Unbekannter hat einen Mitarbeiter eines Altenheims in Duisburg-Hochheide mit einer Pistole bedroht. Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung.

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in Hochheide einen Mitarbeiter eines Seniorenheims an der Ehrenstraße mit einer Pistole bedroht.

Laut Polizei sprach der Täter den 55-Jährigen um 23.20 Uhr im Innenhof des Seniorenheims an, drohte ihm mit der Pistole und forderte Geld. Als der Mitarbeiter sagte, dass er kein Geld bei sich trage, flüchtete der Unbekannte.

Räuber droht mit Pistole: Polizei Duisburg fahndet

Die Ermittler suchen nun nach ihm. Laut Beschreibung ist der junge Mann etwa 20 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er hat einen dunklen Vollbart und dunkle Augen. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung und eine dunkle Wollmütze.

Hinweise zum Täter nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.