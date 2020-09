Fahndung: Kripo Duisburg hat eine Spur zu Trickbetrüger-Duo

Duisburg/Oberhausen. Die Duisburger Polizei ist zwei Trickbetrügern auf der Spur. Eine Kamera filmte die Männer in einer Oberhausener Bank. Fotos veröffentlicht.

Die DuisburgerKriminalpolizei hat eine Spur zu zwei Trickbetrügern.

Das Duo gab sich im April an der Wohnungstür einer 80-Jährigen an der Gneisenaustraße in Neudorf als Polizisten in zivil aus, die Wohnungen auf Einbruchspuren untersuchen müssten. In der Wohnung verwickelten die circa 35 Jahre alten Männer die Seniorin in ein Gespräch und sahen sich um.

Die Polizei Duisburg sucht nach einem Betrüger-Duo, das in Oberhausen Geld abgehoben hat. Foto: Polizei Duisburg

Die Frau wurde allerdings skeptisch und wählte den Notruf. Daraufhin verließen die beiden Männer die Wohnung, mit Bargeld und EC-Karte der 80-Jährigen als Beute.

Suche nach Trickbetrügern: Überwachungskamera filmt Duo

Am 21. April hoben sie dann mit der gestohlenen Karte in einer Sparkassen-Filiale in Oberhausen Geld ab. Dabei wurde die Betrüger von einer Überwachungskamera gefilmt.

Mit diesen Aufnahmen fahndet das Kriminalkommissariat 32 nun nach den Männern. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.