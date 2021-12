Fahndung Fahndung in Duisburg: Foto von Einbrecher veröffentlicht

Duisburg. Die Polizei Duisburg sucht weiter nach einem Einbrecher aus Marxloh. Dabei hat sie nun eine Foto veröffentlicht und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei Duisburg hat bei der langwierigen Suche nach einem Einbrecher aus Marxloh das Foto eines Tatverdächtigen veröffentlicht.

Der Mann soll gemeinsam mit einem bereits identifizierten Komplizen am 12. Oktober 2020 um 10.05 Uhr in eine Wohnung an der Wilhelmstraße eingebrochen sein. Auf dem Weg dorthin filmte ihn eine Videokamera.

Polizei Duisburg nimmt Hinweise zu „Mehmet Djatar“ entgegen

Die Staatsanwaltschaft hat das Material darauf nun für eine Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Der Tatverdächtige ist laut Polizei unter dem Spitznamen „Mehmet Djatar“ bekannt.

Hinweise zu ihm nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 280 0 entgegen.

