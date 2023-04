In mindestens sechs Fällen raubte die Bande Armbanduhren. (Archivbild)

Festnahme Fahnder nehmen „Uhren-Bande“ aus Duisburg in Essen fest

Duisburg/Essen/Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen soll eine dreiköpfige „Uhrenbande“ zigfach zugeschlagen haben. Jetzt konnten Zivilfahnder das Trio stellen.

Zwei Frauen und ein Mann aus Duisburg sitzen seit dieser Woche in Untersuchungshaft. Das Trio, bekannt als „Uhren-Bande“, soll in mindestens sechs Fällen in der Region Opfern die Uhren vom Handgelenk geraubt zu haben.

Nach Ermittlungen der Polizei Düsseldorf gehen unter anderem Taten in Essen, Bielefeld und eben Düsseldorf auf das Konto der 18 und 22 Jahre alten Frauen, die gemeinsam mit ihrem 19 Jahre alten Komplizen.

„Uhren-Bande“ aus Duisburg: Zugriff in Essen-Bredeney

Am Montag erfolgte nach Angaben der Ermittler aus der Landeshauptstadt dann der Zugriff auf frischer Tat. Die Bande war da mit einem Auto mit Bergheimer Kennzeichen nach Essen-Bredeney gefahren, hatte einem Senior dort die Armbanduhr geraubt.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Zivilfahnder spürten das Trio auf und fanden kurz darauf die goldene Uhr in einem Versteck. Nach der Festnahme gehen die Ermittlungen gegen die Duisburger weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg