Extrem-Radtour: Duisburger fährt 13.000 km bis Singapur

Jonas Gaide aus Duisburg-Rheinhausen ist mit dem Fahrrad von Duisburg durch Europa und Zentralasien bis nach Fernost gefahren. Hier fährt er vorbei an Kamelen in Kasachstan.

Duisburg-Rheinhausen Sein Traum wurde wahr: Jonas Gaide ist mit dem Fahrrad nach Singapur gefahren. Wie lange er gebraucht hat und welche Abenteuer er erlebt hat.

Jonas Gaide ist neun Monate lang mit dem Fahrrad gefahren – nahezu am Stück: von Duisburg-Rheinhausen nach Singapur. Die Frage, die den meisten Normalradlern da zuerst durch den Kopf schießt: Warum? Wieso macht man sowas? Das ist doch anstrengend, schmerzhaft und vor allem gefährlich! Bei Ländern wie Tadschikistan, Kirgisien oder Usbekistan wird es nicht nur mit der Geografie, sondern auch schon mit der Rechtschreibung dünn. Wieso soll man da mit dem Rad hin?

Jonas Gaide kann über diese Bedenken nur lachen. Schließlich ist der 25-Jährige seit Mitte Januar wieder wohlbehalten zurück in der Heimat. Nach gut 13.000 Kilometern, diversen neu eingebauten Kettenblättern und randvoll mit wunderbaren Reiseerlebnissen, die ihn zu einem besonderen Menschen haben heranreifen lassen, radelte er die letzten Kilometer Heimweg vom Flughafen im Schnee zurück an den Niederrhein.

Abenteuer-Radtour: Jonas Gaide brachte auf dem Fahrrad 13.000 Kilometer in neun Monaten hinter sich

„Ich habe mich nie wirklich unsicher gefühlt. Ich bin auf der gesamten Strecke nur wahnsinnig netten und gastfreundlichen Menschen begegnet“, zerstreut er gleich zu Beginn die Sicherheitsbedenken. Auf die leichte Schulter sollte man so ein Unterfangen aber ebenfalls nicht nehmen. Eine solide Grundkondition ist definitiv vonnöten. Und eine gewisse Leidensfähigkeit: Gaide hat beides.

Wir haben pro Tag gut zehn Liter Wasser trinken müssen, um nicht zu kollabieren Jonas Gaide über Kasachstan

Radsport ist schon seit langem sein Hobby, er ist Triathlet und kann sein Sportgerät selbst reparieren. Das ist schon hilfreich, wenn einem in Kasachstan in der Wüste der Reifen platzt. Dort war aber eher die große Hitze das Problem, wie der studierte Wirtschaftsingenieur sich erinnert. „Wir haben pro Tag gut zehn Liter Wasser trinken müssen, um nicht zu kollabieren.“

Hat Kondition und ist leidensfähig: Radsportfan Jonas Gaide aus Rheinhausen. Foto: Jonas Gaide / privat

Warum er also Mitte April 2023 aufbrach zu dieser Tortour? Gaide hatte Zeit nach seinem Studium an der Uni Duisburg-Essen Zeit. Und Singapur war kein Zufallsziel: Der Radsportbegeisterte war schon während eines Auslandssemesters zwei Monate durch Malaysia gefahren. Aber solch eine Mammut-Radwanderung quer über die Kontinente war für ihn ein „Traum, von dem ich lange dachte, den kann man nicht realisieren“.

Zelt in georgischen Vorgärten aufgeschlagen

Begonnen hat der Trip erst einmal nicht so dramatisch. „Ich bin natürlich durch Deutschland, Italien, Kroatien und über den Balkan bis in die Türkei gefahren. Das war alles ganz normal, erst hinter der Türkei wurd´s langsam spannend.“

Abonnieren Sie unseren Duisburg-Newsletter gratis: Wir schicken Ihnen jeden Abend eine E-Mail mit allen Duisburger Nachrichten und Artikeln des Tages: Hier können Sie den Duisburg-Newsletter direkt bestellen.

In Europa hat der Radler von seiner Zeltausrüstung noch nicht viel Gebrauch machen müssen. Es gibt eine Webseite, die heißt warmshowers.org, das ist eine Art Couchsurfen für Fahrradtouristen. Wer sich dort anmeldet, kann bei anderen Radfans umsonst schlafen. Das hilft erstens dem Budget, und zweitens ergeben sich spannende Begegnungen mit Menschen, die ihrerseits schon viele Abenteuer erlebt haben und gerne davon berichten.

Jonas Gaide bei einer Rast in der Türkei. „Erst hinter der Türkei wurd´s langsam spannend.“ Foto: Jonas Gaide / privat

Doch spätestens in Georgien war damit Schluss. „Ab hier haben wir die Dorfbewohner öfter gefragt, ob wir unser Zelt bei ihnen im Garten aufschlagen dürfen. Das hat fast immer geklappt und wir wurden liebevoll umsorgt, obwohl wir natürlich selbst genug Vorräte dabeihatten.“

„Wir“, das waren Gaide und der englische Reisebegleiter Jack, den Jonas in Kroatien kennengelernt hatte. Beide waren auf gleicher Wellenlänge, hatten grob dasselbe Ziel und beschlossen, die Tour gemeinsam zu fahren. „Das war auch für meine Familie gut zu wissen, dass ich nicht ganz alleine irgendwo in Zentralasien herumradele“, erzählt er.

Bronichitis zwingt zum Umstieg in die Bahn

Denn trotz GPS-Tracker und Internet-Reiseblog macht sich die Verwandtschaft bei allem Verständnis für Abenteuerlust ja doch Sorgen. Nicht grundlos, denn in der Wüste in Usbekistan bekam Gaide eine Bronchitis und musste einen Teil des Trips mit der Bahn fortsetzen.

Frisch genesen ging es nach Tadschikistan und dort auf den „Pamir Highway“, über die zweithöchste befestigte Höhenstraße der Welt. Für Jonas Gaide das Highlight des gesamten Unterfangens: „Diese atemberaubende Landschaft werde ich nie mehr vergessen, das war toll.“

Jonas Gaide inTadschikistan (Zentralasien). Foto: Jonas Gaide / privat

Hinter dem Highway liegt Kirgisistan, und dann kam eine lange Rechtskurve ab nach China. Das war eigentlich gar nicht so geplant, aber in Biker-Kreisen hatte sich vorher herumgesprochen, dass es in Georgien billig Visa für China gebe. „Eigentlich wollte ich Weihnachten wieder daheim sein, aber wenn man schonmal ein Visum für China bekommt, dann muss man das nutzen.“ (Vielleicht auch eine Option für alle Geschäftsreisenden: Wer mit dem Rad über Kirgisistan einreist, der bekommt in Georgien ein 90-Tage-Visum für 22,50 Euro. Der Normalpreis in Deutschland beträgt gut 280 bis 300 Euro für maximal 30 Tage.)

Die WAZ-Lokalredaktion Duisburg informiert Sie auch bei WhatsApp. Jetzt kostenlos abonnieren: Hier erhalten Sie ein tägliches Nachrichten-Update mit den Neuigkeiten aus Duisburg auf Ihr Smartphone.

Enndspurt über Vietnam, Laos und Kambodscha

Heil in China angekommen, bestieg Gaide – inzwischen wieder solo unterwegs – abermals den Zug und fuhr nach Xi´An, der Heimatstadt der berühmten Terracotta-Armee. Hier ging es wieder aufs Rad und der Endspurt über Vietnam, Laos und Kambodscha nach Singapur begann.

Der Weg war oft nicht geteert und immer das Ziel. Foto: Jonas Gaide / privat

Nun ist er der 25-Jährige wieder zu Hause und nimmt seine Zukunft in die Hand: Schon eine Woche nach der Ankunft stand das erste Bewerbungsgespräch nach dem Studium an. Urlaub ist schließlich nur das halbe Leben. Noch hat Jonas Gaide keine neuen konkreten Radtouren geplant, aber wann ihn wieder das Reisefieber packen wird, das kann er nicht mit Sicherheit sagen. Spannend wird es bestimmt.

Wer die Reise mit vielen Bildern und Eindrücken nachvollziehen möchte, der schaut sich seinen Reiseblog an: jonas-auf-tour.de. Auf Instagram ist Jonas Gaide unter _jonas__ga zu finden.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg