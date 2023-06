Extraschicht in Duisburg: Innenhafen-Spektakel mit Feuerwerk

Duisburg. Die Extraschicht lockt mit mehreren Veranstaltungen in Duisburg. Höhepunkt wird ein Fest samt spektakulärem Feuerwerk am Innenhafen.

Zur langen Nacht der Industriekultur werden Besucherinnen und Besucher bereits am Duisburger Hauptbahnhof mit Programm empfangen. Zur Einstimmung auf die „Extraschicht“ am Samstag, 24. Juni, spielt ab 17.30 Uhr das Gitarren-Duo Mid of March Songs von Tracy Chapman, Red Hot Chili Peppers, Amy Winehouse und Sting. Das eigentliche Programm spielt sich jedoch an anderen Orten in der Stadt ab, Höhepunkt ist ein großes fest samt Feuerwerk am Innenhafen. Ein Überblick zur Extraschicht in Duisburg:

Die Extraschicht im Lehmbruck Museum

Inspiriert von den bewegten Formen in Barbara Hepworths zurzeit ausgestellten Werken verwandelt der Medienkünstler Laurenz Theinert das Lehmbruck Museum in eine Projektionsfläche für eine große Licht- und Soundinstallation. Theinert kreiert und erforscht im freien Spiel von Kontrasten und Farben, geometrischen Formen und Strukturen visuelle Dimensionen. Ab 18 Uhr geben Führungen am Beispiel des skulpturalen Schaffens im 20. und 21. Jahrhundert einen spannenden Einblick in die Entwicklung der Bildenden Kunst.­

Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

Das Museum der Deutschen Binnenschifffahrt lädt in diesem Jahr zu einem temperamentvollen Abend unter dem Motto „Bella Italia“ ein. Dazu gehören unbedingt Live-Musik und italienisches Flair, aber auch ein Abstecher in die Sonderausstellung „Riva – Die italienische Bootslegende“, denn die Fotografien von Olaf Tamm widmen sich dem italienischen Lifestyle. Mediterrane Speisen und Getränke runden den Abend ab.

Innenhafen-Spektakel in der Duisburger City

Im Innenhafen warten Musik, Walk-Acts, Aktionskunst, Ausstellungen, Architekturführungen, abwechslungsreiche Gastronomie und ein spektakuläres Höhenfeuerwerk. Die Veranstalter versprechen „ein mitreißendes Kulturfestival direkt am Wasser“. Die Bühnenprogramme zwischen Schwanentor und Hafenforum begeistern mit Genrevielfalt von Jazz, Soul, Latin und Folk bis Rock und Pop. Entlang der Promenade erlebt Ihr bis tief in die Nacht mediterrane und relaxte Atmosphäre.

Kultur- und Stadthistorisches Museum

Das ebenfalls am Innenhafen gelegene Kultur- und Stadthistorische Museum präsentiert von 18 bis 2 Uhr seine ganz besonderen Schätze: Auf dem Vorplatz nimmt Katharina Witerzens rund um einen alten Schaubudenwagen mit auf eine Zeitreise zu den nostalgischen Jahrmärkten. Herrlich schaurige Poesie und großartige Verwandlungskunst erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer. Außerdem werden während der ganzen nacht Führungen unter anderem durch die Mercator-Schatzkammer mit ihren 500 Jahren alten Globen und Atlanten, durch die aktuelle Sonderausstellung zu Mythen rund um Sterben und Wiederauferstehen angeboten.

Das kostet das Extraschicht-Ticket

• Vorverkauf bis zum 23. Juni: 20 Euro, ermäßigt 16 Euro

• Ruhr-Topcard.Inhaber zahlen im Vorverkauf den halben Preis (10 Euro).

• Seit 19. Juni werden bei Online-Ticketbestellungen keine Kontrollarmbänder mehr verschickt, sondern ein Print@Home-Ticket. Dieses kann dann am ersten Spielort des Abends gegen das Kontrollarmband getauscht werden.

• An der Abendkasse kosten Extraschicht-Tickets 24 Euro.

• Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.

• Das Programm im Detail inklusive aller Veranstaltungsorte im ganzen Ruhrgebiet und aller Zeiten ist online einsehbar unter www.extraschicht.de.

