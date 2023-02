Explosionsgefahr: Dieb sägte Rohre in Marxloher Kellern ab

Duisburg. Ein Einbrecher und Kupferdieb hat in Kellern in Duisburg-Marxloh Rohre abgeschlagen und abgesägt – und zuvor mehrmals nicht das Gas abgedreht.

Die Polizei berichtet von „schweren Diebstählen“ in Marxloh und wirft einem mutmaßlichen Kupferdieb auch vor, Explosionen und Hausbrände riskiert zu haben. Den Tatverdächtigen, einen 24-Jährigen, hatten Ermittler am Sonntag gefasst.

Der Mann wurde gegen 16 Uhr an der Wilfriedstraße in Marxloh vorläufig festgenommen. Auf sein Konto sollen zehn schwere Diebstähle der vergangenen Wochen in der Nachbarschaft gehen. Der Vorwurf: Der Mann soll sich in die Keller von Mehrfamilienhäusern geschlichen haben, um dort jeweils Kupferrohre abzuschlagen oder abzusägen und dann zu stehlen.

Kupferdieb sägte in Duisburg-Marxloh in Kellern Rohre ab

Da der Einbrecher „in einigen Fällen zuvor nicht das Gas abgedreht hat und die Taten daher besonders gefährlich sind“, so die Polizei, werde gegen den 24-Jährigen auch wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Brandgefahr ermittelt. Gas ist schon in geringer Konzentration explosionsfähig.

Einer der Einbrüche: Der Verdächtige soll am Freitag, 10. Februar, gegen 17 Uhr an der Wilfriedstraße zugeschlagen haben – ein Zeuge hatte die Polizei informiert.

Am Montag nach der Festnahme kam der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft vor einen Haftrichter. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

