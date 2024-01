Verpuffung in Duisburger Wohnhaus: Dramatischer Großeinsatz

Die Feuerwehr Duisburg bekämpft am Mittwochmorgen nach einer Verpuffung in einem Wohnhaus in Neudorf mit einem Großaufgebot den Dachgeschossbrand.

Duisburg Großeinsatz in Duisburg: Nach einer Verpuffung bekämpft die Feuerwehr einen Wohnungsbrand. Bewohner in Lebensgefahr. Mülheimer Straße gesperrt.

Ein lauter Knall hat am Mittwochmorgen Anwohner in Neudorf aufgeschreckt: In einem Wohnhaus an der Grabenstraße ist es nach ersten Informationen um etwa 6.50 Uhr zu einer Verpuffung gekommen. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Verpuffung in Dachgeschosswohnung eines viereinhalbstöckigen Wohnhauses an der Grabenstraße 21 in Neudorf

in eines viereinhalbstöckigen Wohnhauses an der Grabenstraße 21 in Neudorf Polizei: Lauter Knall um etwa 6.50 Uhr

um etwa Bewohner der Brandwohnung (37) sprang aus dem Fenster – er schwebt in Lebensgefahr

sprang aus dem Fenster – er schwebt in Lebensgefahr Polizei: Ursache der Verpuffung noch unklar

Verkehrsbehinderungen durch Großeinsatz: Mülheimer Straße gesperrt

9 Uhr: Der Einsatz dauert noch an. So lange bleibt auch noch die Mülheimer Straße gesperrt. „Wir ziehen jetzt nach und nach Kräfte ab“, so Feuerwehr-Chef Tittmann

8.50 Uhr: Gleich kommt noch eine kleine Drohne zum Einsatz, um den Dachstuhl aus der Luft zu begutachten. „Die große Drohne ist für Flächenlagen, hier nutzen wir die kleine“, erklärt Feuerwehr-Chef Oliver Tittmann.

Die Mülheimer Straße ist voll mit Einsatzfahrzeugen. Auf 21 Rettungsfahrzeuge summiert sich der Fuhrpark. Allein zwei Drehleitern sind vor Ort und eine dritte ist in Reserve.

8.40 Uhr: Der Verletzte soll weiter in Lebensgefahr schweben, sagt die Polizei. „Wie ermitteln nun, was die Ursache war. Ob es einen technischen Defekt gab oder die Verpuffung verursacht wurde“, erklärt Polizeisprecher Daniel Kattenbeck.

Brand in Duisburg-Neudorf: Mülheimer Straße wird für Feuerwehreinsatz gesperrt

8.35 Uhr: Aktuell steigt noch immer Rauch auf. Der Qualm stelle aber keine Gefahr für die Anwohner dar, so die Feuerwehr. Er zieht senkrecht nach oben weg. „Die Lage ist unter Kontrolle, der Rauch wird merklich weniger“, so Feuerwehr-Chef Tittmann. Es sind 85 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort in Neudorf. Für die Betreuung der Nachbarn ist auch ein Notfallseelsorger im Einsatz.

Bei dem Brand in dem Wohnhaus an der Grabenstraße in Duisburg-Neudorf ist mindestens eine Person schwer verletzt worden. Foto: Justin Brosch

8.25 Uhr: Unsere Reporterin konnte vor Ort mit Feuerwehr-Chef Oliver Tittmann sprechen: Es sehe alles danach aus, dass es in dem viereinhalbgeschossigen Wohnhaus in einer Dachgeschoss-Wohnung zu einer Verpuffung gekommen ist. Richtung Grabenstraßen sind laut Tittmann Ziegel vom Dach geflogen, im hinteren Bereich splitterten Scheiben.

Dramatisch: Eine Person sei noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Fenster gesprungen. Sie wurde schwer verletzt aufgefunden und befindet sich nun in der BGU Unfallklinik. Das Haus wurde evakuiert, zwölf Nachbarn seien in Sicherheit gebracht worden. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung in Vollbrand. Der Einsatz wurde aber schnell hochgestuft und Bau-Experten der Feuerwehr wurden hinzugerufen. Die müssen später die Statik des Gebäudes prüfen, wenn alles gelöscht ist

8 Uhr: Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort und haben rund um das rauchende Haus, das sich nah an der Mülheimer Straße befindet, alles gesperrt. Auf der Gustav-Freytag-Straße steht ein Bus, in dem sich Personen aus der Nachbarschaft aufhalten können.

7.30 Uhr: „Mindestens eine Person ist schwerwiegend verletzte“, sagte Polizeisprecher Daniel Kattenbeck um 7.30 Uhr. Lebensgefahr können nicht ausgeschlossen werden. Die Lage sei jedoch noch unübersichtlich.

Fest steht: Das Dachgeschoss des mehrstöckigen Wohnhauses steht in Flammen. Kattenbeck: „Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.“

Einsatzkräfte der Feuerwehr Duisburg am Einsatzort Grabenstraße. Foto: Justin Brosch

Im morgendlichen Berufsverkehr sei in Neudorf und Stadtmitte mit weit reichenden Verkehrsbehinderungen zu rechnen. So werde für den Großeinsatz etwa ein Abschnitt der nahe am Einsatzort gelegenen Mülheimer Straße gesperrt.

Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend.

