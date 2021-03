Das Kindermuseum Explorado im Duisburger Innenhafen öffnet wieder am 1. April nach siebenmonatiger Pause. Das Foto zeigt das Museum im Juni 2020 – auch damals galten schon besondere Corona-Regeln.

Kindermuseum Explorado im Duisburger Innenhafen öffnet wieder am 1. April

Duisburg. Das Kindermuseum Explorado im Duisburger Innenhafen öffnet nach siebenmonatiger Pause am 1. April mit Corona-Regeln. Und einem neuem Angebot.

Nach siebenmonatiger Corona-Pause öffnet das Explorado im Duisburger Innenhafen wieder am Donnerstag, 1. April, mit einer neuen Entdeckertour. Die Regeln: Besucher benötigen einen negativen Test aus einem Testzentrum, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Außerdem steuert die Entdeckertour die Besucher linear, damit es nicht zu Engpässen kommt. Die Besucherzahl pro Stunde ist begrenzt, es werden feste Timeslots angeboten. Es gelten Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln. Bei Bedarf werden Einmalhandschuhe zur Verfügung gestellt. Die Dauerausstellung ist nicht komplett geöffnet.

Explorado in Duisburg: Kleine Wettkämpfe gehören zur Tour

Für den Rundgang haben die Tourguides ihre Erlebnisse zu 15 besonderen Exponaten auf das Smartphone gebracht. Mit Fragen wie „Was passiert, wenn man in einen Parabolspiegel spricht?“, „Warum sind Kanaldeckel eigentlich rund?“ oder „Köpfchen oder Kraft, wer kann den Wasserkasten am Flaschenzug höher nach oben ziehen?“ kann das Familienteam zeigen, was es mit Neugier, Wissen und Spaß schaffen kann – kleine Wettkämpfe zwischen Eltern und Kindern sind eingebaut. Außerdem gehört ein Gewinnspiel dazu. Die Sonderausstellung „Busy Girl – Barbie macht Karriere“, die seit Sommer 2020 gezeigt wird, kann noch besucht werden.

Tickets (9,90 Euro, Kinder unter vier Jahren frei, donnerstags und freitags außerhalb der Ferien Sondertickets für bis zu fünf Personen aus einem Haushalt für 25 Euro) gibt es nur online unter www.explorado-duisburg.de