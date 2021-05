Explorado im Duisburger Innenhafen öffnet mit Entdeckertour

Die zehnjährige Rosalie (vorne) und die neunjährige Pina vergleichen bei der neuen Entdeckertour verschiedene Flaschenzüge, an denen sie Kisten hoch ziehen.

Duisburg. Das Kindermuseum Explorado im Duisburger Innenhafen öffnet nach einmonatiger Schließung wieder. Auch in Corona-Zeiten auf „Entdeckertour“ gehen.

Das Kindermuseum Explorado im Innenhafen öffnet nach einmonatiger Schließung wieder am Freitag, 28. Mai. Zu erleben ist die eigens für die Corona-Zeit entwickelte neue Entdeckertour. Dafür haben die Tourguides des Hauses ihre persönlichen Erlebnisse zu 15 besonderen Exponaten auf das Smartphone gebracht und leiten die Gäste durch die Szenerien.

Mit Fragen wie „Was passiert, wenn man in einen Parabolspiegel spricht?“, „Warum sind Kanaldeckel eigentlich rund?“ und „Köpfchen oder Kraft, wer kann den Wasserkasten am Flaschenzug höher nach oben ziehen, Vater oder Tochter?“ können Familienteams zeigen, was sie gemeinsam mit Neugier, Wissen und Spaß schaffen. Zur Entdeckertour gehört auch ein Gewinnspiel.

Auch die Barbie-Ausstellung kann in Duisburg noch besucht werden

„Wir machen den Familien ein Angebot, das die aktuellen Hygieneauflagen erfüllt und trotzdem Spiel, Spaß und Entdecken bedeutet“, so Explorado-Chef Carsten Tannhäuser. Im Ticketpreis (ab 5 Euro/Person) enthalten ist außerdem der Besuch der Sonderausstellung „Busy Girl - Barbie macht Karriere“, die seit Sommer 2020 gezeigt wird.

Die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen werden tagesaktuell auf der Website www.explodaro-duisburg.de veröffentlicht. Es gibt feste Besuchszeiten, die Besucherzahl pro Stunde ist begrenzt. Es herrscht Maskenpflicht, auf Anfrage gibt es Einmalhandschuhe. Tickets gibt es nur online. Die Dauerausstellung ist nicht komplett geöffnet.

