Event-Wochenende: Auch Messe „Lack und Chrom“ in Duisburg

Besondere Autos gibt es am Wochenende in der Duisburger Innenstadt zu sehen.

Duisburg. Gleich mehrere Veranstaltungen locken am Wochenende in die Duisburger Innenstadt. Dazu zählt auch die etablierte Automesse „Lack und Chrom“.

In der Innenstadtsteht ein echtes Highlight-Wochenende an: Neben der großen Geburtstagsfeier des Forums mit Starbesuch und des verkaufsoffenen Sonntags lockt die Open-Air-Automesse „Duisburg in Lack und Chrom“ in die Fußgängerzone.

Die Veranstaltung hat sich längst etabliert: 200 Fahrzeuge werden am Samstag und Sonntag in der City präsentiert. Das verspricht der Veranstalter Duisburger Kontor – genauso wie ein breites Spektrum: Verschiedene Automarken sollen Fabrikate aller Automobilklassen zeigen – von Kompakt- über Sportwagen bis hin zu Elektroautos und Oldtimern.

Auch Oldtimer werden die Autoliebhaber zu sehen bekommen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Wann ist „Duisburg in Lack und Chrom“ geöffnet?

Die Messe wird von zahlreichen Gastronomie-Ständen begleitet. Unter anderem sollen Bratwurst, Pommes frites, Reibekuchen, Fisch und Süßwaren zum Angebot gehören.

Die Öffnungszeiten der Messe für Autoliebhaber:

Samstag und Sonntag bis 11 bis 18 Uhr Uhr

