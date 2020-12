Ev. Gemeinde Wanheimerort verlegt Gottesdienst ins Netz

Duisburg. Da Heiligabend keine Weihnachtsgottesdienste stattfinden dürfen, wurden Krippenspiel und Gottesdienst für Heiligabend aufgezeichnet.

Weihnachten wird in diesem Jahr anders. Eigentlich wollten Pfarrer Jürgen Muthmann und Kirchenmusiker Daniel Drückes an Heiligabend mit der Gemeinde im Leichtathletikstadion einen Gottesdienst feiern - auf Abstand, in imposanter Kulisse. Daraus wird nichts. Wegen der aktuellen Corona-Lage mussten alle Gottesdienste abgesagt werden. Auf kirchliche Impulse und ein Krippenspiel müssen die Wanheimerorter und alle anderen dennoch nicht verzichten. Die technisch versierte Gemeinde hat Krippenspiel und Co. kurzerhand aufgezeichnet.

Duisburger bleiben am 24. Dezember zu Hause

„Normalerweise gehen wir am 24. immer gemeinsam in die Kirche und wenn wir dann nach Hause kommen, essen wir etwas und dann wird's gemütlich", erklärt Katrin Weger. Sie ist Presbyterin in der Gemeinde, ihre beiden Töchter Jette und Jule wirken bei der Weihnachtsgeschichte mit. Ob sie sich nun stattdessen feierlich am Nachmittag um den heimischen PC versammeln, wollen sie noch überlegen.

„Wir haben uns recht kurzfristig entschieden, überhaupt ein Krippenspiel einzustudieren, weil bis zuletzt nicht klar war, was erlaubt sein wird“, sagt Daniel Drückes. Sie entschieden sich dann für eine Fassung der Weihnachtsgeschichte mit Gesang. Zu lange sollte es aber auch nicht sein. 45 Minuten wird der Online-Gottesdienst, der auf einem eigenen Youtube-Kanal der Gemeinde gesendet wird, dauern.

Und so stehen nun drei Kameras vor der Kulisse. Die Kinder sind ein bisschen aufgeregt. „Stellt euch mal auf“, ruft Daniel Drückes ihnen zu – und sie versammeln sich um die Krippe. Im Hintergrund ist ein Stern zu sehen. Er stammt noch aus dem vergangenen Jahr. „Wir drehen nicht alles chronologisch“, beschreibt Profi Drückes das Prozedere. Er und Pfarrer Muthmann haben sich schon früh in diesem Jahr darauf verlegt, Kirche zu den Leuten nach Hause zu transportieren. So gab es zuletzt wöchentlich das so genannte „Eckwort“, bei dem Zuschauer neben Eingangsmusik, Vater Unser, einem Lied und dem Segen auch eine Kurzpredigt über die Tageslosung mitverfolgen konnten. Außerdem wurde ein digitaler Adventskalender erstellt.

Mit der Gemeinde in Kontakt bleiben

„Wir versuchen alles Mögliche, um mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Gleich nehmen wir noch eine Botschaft für die Kinder auf. Die vermissen den persönlichen Kontakt besonders“, weiß Pfarrer Muthmann. Wenn alles klappt, soll Heiligabend auch das gemeinsame Glockenläuten um 19 Uhr gestreamt werden.

Natürlich wünschen sich alle, dass im nächsten Jahr wieder normale Gottesdienste möglich sein werden. „Aber die Idee mit dem Leichtathletikstadion ist noch nicht aufgegeben.“ Und auch online will die Gemeinde weiter präsent bleiben.