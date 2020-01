Der Name ist Programm: Das Café Fabricca hat industriell-modernen Charme und ist trotzdem gemütlich. So hat es unseren Testern geschmeckt.

Duisburger „Fabricca“ serviert Brote mit italienischem Flair

Dusiburg. Die Kaffeebar-Szene in Duisburg hat sich gemausert. Inzwischen gibt es eine beträchtliche Auswahl an guten Cafés. Luxus-Stullen in rustikal-stilvollem Espressobar-Ambiente serviert das Team der Fabricca. Die belegten Brote haben mit den Exemplaren, die man früher in der Schulpause gemümmelt hat, nichts gemein.

Duisburger „Fabricca“ punktet mit Fabrik-Optik

Zuerst suchen Gäste das Brot aus: Offeriert werden Ciabatta (etwa mit Käse, Salami oder Schinken), Schwarzbrot (Frischkäse ist immer dabei, dazu Lachs oder vegetarisch mit Avocado) oder eben Landbrot. Die großen Scheiben sind üppig belegt und mit 5,50 Euro fair kalkuliert. Bestellt wird an der Theke, das Essen wird an den Tisch gebracht. Die Einrichtung erinnert, passend zum Namen, an eine alte Fabrik. Morgens gibt’s Frühstück zum Ankreuzen, zudem eine große Kuchen und Dolci-Auswahl. Eine schöne Adresse für eine Shoppingpause. Leute, die über den Sonnenwall flanieren, kann man ebenso prima gucken.

Wem der Sinn nach Salat steht, wird ebenfalls fündig. Foto: Foto: Alexandra Roth

Sonnenwall 14-20 (Innenstadt), Montag bis Samstag 8-20 Uhr, So 9-18 Uhr, Tel. 0203/39216264, www.fabricca.de

