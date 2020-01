Duisburg: Uni-Cafeteria „Insgrüne“ nicht nur für Studenten

In Neudorf werden Studenten, aber auch Gäste „Insgrüne“ (Bismarckstraße 81) gelockt. So lautet der Name der Kaffeebar des Studierendenwerks Essen-Duisburg. Die moderne Cafeteria ist Restaurant, Lernort und Mensa in einem.

„Früher befanden sich hier die Mensa und die Cafeteria für den Bereich Bismarckstraße. Insgrüne ist ein Kaffeebar-Konzept aller Studentenwerke“, erklärt Johanne Peito-Höltgen vom Studentenwerk Duisburg-Essen.

Nadine Schwabenland und Sabine Erlenhoff arbeiten in der Cafeteria „Insgrüne“ vom Studentenwerk Duisburg-Essen. Hier werden nicht nur Studenten satt. Foto: Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Insgesamt gibt es deutschlandweit neun „Insgrüne“-Standorte, seit 2012 auch in Duisburg. Allen gemein ist das moderne, typisch grüne Design. Die Besucher können an Hochtischen oder in Sitznischen Platz nehmen. An einer Ausgabestelle gibt’s täglich eine Suppe und drei Essen. In Kühlschränken warten zudem Getränke, Brötchen und andere Snacks.

Der Kaffee stammt aus fairem Handel, die Möbel wurden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Rund 300 Essen werden pro Tag ausgegeben. „An der Bismarckstraße haben wir viele Techniker. Die Jungs mögen’s gerne deftig und große Portionen“, weiß Angelika Ingenfeld-Bodtke, die „Insgrüne“ leitet. Erste Besucher, auch aus der Nachbarschaft, kommen schon morgens zum Frühstücken vorbei.

Was gibt’s: Klassisches Komponenten-Essen. Täglich eine Suppe, drei Hauptgerichte, davon ist immer eines vegan. Dazu können sich die Gäste bei den Beilagen bedienen.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Freitag von 7.30 Uhr bis 16 Uhr. Mittagessen von 11.15 Uhr bis 14 Uhr.

Preise: Besucher zahlen 4,50 Euro für den Eintopf, fürs Hauptgericht zwischen 3 Euro und 4,50 Euro. Beilagen gibt’s ab einem Euro. Studenten und Bedienstete zahlen etwas weniger.

Besonderheiten: Das Studentenwerk betreibt in Duisburg an der Lotharstraße und an der Mülheimer Straße weitere Cafeterien und Mensen.

Weitere Infos und Speisepläne gibt’s im Netz: www.stw-edu.de

• Interesse am Gastro-Newsletter für Duisburg? Melden Sie sich hier an

• Zur Spezialseite mit Artikeln rund ums Thema Gastronomie in Duisburg

• Schicken Sie Ihre Mittagspausen-Tipps – hier stehen alle Infos