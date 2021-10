„Es gibt Kinder, die ohne Utensilien zur Schule kommen“

Duisburg. Die Caritas stellt bedürftigen Familien in Duisburg kostenfrei Schulmaterial zur Verfügung. Wie die Vergabe abläuft und wie geholfen werden kann.

Die Schulmaterialausgaben der Caritas Duisburg versorgen in Zusammenarbeit mit den katholischen und evangelischen Pfarreien viele Duisburger Schüler aus bedürftigen Familien mit kostenfreiem Schulmaterial. Die Vergabe der Farbkästen, Buntstifte und Co. erfolgt über das Lehrpersonal.

In der Vergangenheit konnten Eltern mit einem Nachweis über ALG II, Wohngeld, Kindergeldzuschlag oder über Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz in den verschiedenen Schulmaterialkammern in Duisburg Material für ihre Kinder erhalten. Coronabedingt musste das bestehende System der örtlichen Ausgabestellen auf die Verteilung über die Schulen angepasst werden.

Schulsozialarbeiterin: Viele Kinder im Duisburger Norden ohne Schulutensilien

Hierdurch ergaben sich laut der Caritas neue und wertvolle Netzwerke mit Lehrern und Schulsozialarbeitern, da diese das Material für die Kinder aus bedürftigen Familien über die Ansprechpartner bestellten. „Die Rückmeldungen der teilnehmenden Schulen waren durchweg so positiv, dass man den Prozess auch für dieses Schuljahr beibehält“, teilt die Caritas mit.

Den Bedarf an solch einer Unterstützung macht Doris Lange, Schulsozialarbeiterin an einer Grundschule im Norden der Stadt, deutlich: „Es gibt viele Kinder, die komplett ohne Utensilien zur Schule kommen. Da sind wir sehr froh, dass wir sie direkt mit Stiften, Kleber, Schere etc. ausstatten können.“ Manche Kinder würden auch gut ausgestattet in das Schuljahr starten – aber dann werde kein Material mehr nachgekauft. „Hier können wir dann ganz individuell und nach Bedarf nachsteuern.“

Neue Vergabe nimmt Druck und Stigmatisierung – Spenden möglich

Die Lehrer, Schulsozialarbeiter und Betreuer haben einen guten Blick auf die jeweilige Situation ihrer Schüler. So wird nicht nur passgenau und langfristig die Lücke in der Ausstattung geschlossen – „auch Druck und Stigmatisierung für die Familien fällt weg“, nennt die Caritas einen der Vorteile der neuen Vergabe.

Die Schulmaterialkammern sind in Duisburg seit 2007 geöffnet, werden finanziell etwa von der Sparkasse sowie weiteren Förderern – ansässige Firmen, Stiftungen und Vereine – bezuschusst. Es gibt auch ein Spendenkonto. Über diesen Weg können Kinder aus mittellosen Familien für den Schulalltag unterstützt werden. Sparkasse Duisburg, IBAN: DE14 3505 0000 0200 1043 05, Verwendungszweck:„Schulmaterialausgabe“.

