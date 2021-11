Erste Partei fordert: Duisburger Weihnachtsmarkt schließen

Duisburg. Höchstwerte bei der Neuinfektionsrate und Ungewissheit durch Omikron: Die erste Partei fordert, den Duisburger Weihnachtsmarkt zu schließen.

Die Duisburger FDP fordert, den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt wegen der hohen Neuinfektionszahlen und der Ungewissheit durch die neuartige Virusvariante Omikron zu schließen.

„Der Duisburger Weihnachtsmarkt ist eine beliebte Veranstaltung für Alt und Jung, aber das Virus ist stärker“, erklärte der FDP-Fraktionsvorsitzende Wilhelm Bies in einer Mitteilung.

Weiter berichtet er: Bürger hätten am Samstag Ratsvertreter angerufen und kritisiert, dass auf dem Weihnachtsmarkt faktisch keine Abstandsregelung mehr eingehalten würden, die Menschen teilweise ohne Maske herumliefen und Ordnungskräfte nur vereinzelt zu sehen seien.

FDP Duisburg fordert: Weihnachtsmarkt schließen

„Als Gastronom und Veranstalter tut es mir wirklich in der Seele weh, eine solche Forderung aufzustellen und damit das Geschäftsleben einzuschränken. Aber wenn wir heute genau wissen, dass wir mitten in einer Pandemiewelle absolut nichts über die neue Virusvariante Omikron wissen, so bleibt nur dieser harte Schritt“, ergänzte der der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Oliver Alefs.

„Wir fordern deshalb den Oberbürgermeister auf, unverzüglich den Weihnachtsmarkt zu schließen, alles dafür zu tun, um die tödliche Gefahr des Virus einzudämmen und eine heraufziehende epidemiologische Katastrophe von unserer Stadt abzuwenden.“, formulierte die liberale Ratsvertreterin Kira Schulze Lohoff abschließend die Forderung der Partei.

Auf dem Weihnachtsmarkt gilt die 2G-Regel. Foto: Fabian Strauch / dpa

