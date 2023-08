Erste-Hilfe-Kurse in Duisburg: Diese Angebote gibt es

Unter anderem bietet das DRK in Duisburg Erste-Hilfe-Kurse an.

Duisburg. Wo kann ich in Duisburg einen Erste-Hilfe-Kurs belegen? Unsere Übersicht zeigt die Angebote im Stadtgebiet in den kommenden Wochen.

Wer den Führerschein machen möchte oder einfach sein Wissen darüber auffrischen will, wie man in einem Notfall schnell und effektiv hilft, der wird in Duisburg auf der Internetseite des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) fündig.

Erste-Hilfe-Kurse beim DRK gibt es im kommenden Monat, am Freitag, den 25. und am Donnerstag, den 31 August jeweils von 8 bis 16 Uhr am Standort Gablenzstraße 22a in Duisburg Kasslerfeld. Der achtstündige Kurs kostet pro Person 45 Euro. Anmelden kann man sich über die Internetseite www.drk-duisburg.de/kurse/erste-hilfe/rotkreuzkurs-erste-hilfe.html. Telefonisch erreicht man den Duisburger Kreisverband unter 0203 28 28 30.

Wo werden in Duisburg Erste-Hilfe-Kurse angeboten?

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Regionalverband Oberhausen/Duisburg hat nur Kurse in Oberhausen im Angebot. Der Malteser-Hilfsdienst (MHD) bietet Kurse in Moers, Mülheim und Oberhausen, aber nicht in Duisburg. Auch die Johanniter-Unfallhilfe (JUH) weist auf ihrer Internetseite nur Kurse am Standort Mülheim aus.

Neben den großen gemeinnützigen Institutionen gibt es auch private Anbieter, die sich über den Verband der privaten Erste Hilfe Schulen e.V. mit der Internetseite https://vpeh.org/start finden lassen. Die Telefonnummer der Geschäftsstelle in Leverkusen ist 0351 26 44 19 30. Bei der Kurszeit Akademie mit Standort in der Innenstadt, Dellstraße 9, gibt es im August vom Mittwoch, den 2. bis Mittwoch, den 30. allein dreizehn EH-Kursangebote. Die Kurse beginnen je nach Datum zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr und enden zwischen 16.30 und 18 Uhr. Sie kosten normalerweise 50 Euro, in den Sommermonaten gibt es 10 Euro Rabatt. Die Anmeldung geht über die Internetseite https://www.duisburg-erstehilfe.de und telefonisch unter 0203 34 66 46 40.

Bei der AMX Notfallmanagement und Erste Hilfe in Hochheide, Moerser Str. 316-318gibt es am Dienstag, den 5. September, noch freie Plätze im EH-Kurs, der von 9 Uhr bis 16.30 Uhr geht und 55 Euro kostet. Achtung: Der Standort der AMX ist seit über einem Jahr in Hochheide, ist aber auf dem Portal der privaten Anbieter von EH Kursen immer noch in Hamborn verortet. AMX bietet auch spezielle Kurse nur für Frauen an, die sich für erste Hilfe am Mann interessieren. Das „Ladies only“ Angebot verspricht weibliche Lehrgangsleitung bzw. Dozentin und Praxiseinheiten ohne Berührungsängste. Ab zehn Teilnehmerinnen kommt ein Kurs zustande. Anmelden kann man sich unter ausbildung@amx-erstehilfe.de und telefonisch unter 02066 50 39 65 0.

