Ernste Corona-Lage: Bundeswehr kommt zurück nach Duisburg

Duisburg. Soldaten der Bundeswehr kommen erneut für einen Corona-Einsatz nach Duisburg. So sollen die Einsatzkräfte beim Kampf gegen Covid-19 helfen.

Nach mehrmonatigem Corona-Einsatz hat die Stadt Duisburg im Mai dieses Jahres Soldaten der Bundeswehr mit viel Lob verabschiedet. Am Mittwoch kehren nun 25 Kräfte zurück.

Hintergrund ist unter anderem die hohe Zahl an Neuinfektionen und die damit verbundene Herausforderung bei der Kontaktnachverfolgung durch das städtische Gesundheitsamt. „Aufgrund der Entwicklungen in den letzten Wochen wäre es zu Engpässen gekommen, so dass wir die Bundeswehr um Unterstützung gebeten haben“, erklärte Stadtsprecher Falko Firlus auf Nachfrage.

Neben der Kontaktverfolgung unterstützten die Soldaten die Stadt und Feuerwehr in den vorherigen Corona-Wellen auch in den Schnelltestzentren, viele Bürger lobten dabei die Freundlichkeit und Geschwindigkeit der Kräfte.

Bundeswehr zurück in Duisburg: Auch andere Städte nehmen Unterstützung in Anspruch

Auch andere Städte wie Bochum, Oberhausen und Witten nehmen wegen der dynamischen Infektionslage mittlerweile wieder die Unterstützung der Bundeswehr in Anspruch.

