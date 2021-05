Erneut große „Pro-Palästina“-Demo in Duisburg angemeldet

Weil Abstände nicht eingehalten wurden, löste die Polizei am vergangenen Sonntag in Duisburg eine „Pro-Palästina“-Demo auf.

Duisburg. Für Samstag ist erneut eine große „Pro-Palästina“-Demo in Duisburg angekündigt. Vor Wochenfrist musste ein ähnlicher Protest aufgelöst werden.

Erneut findet am Samstag auf dem Portsmouthplatz am Duisburger Hauptbahnhof eine „Pro-Palästina“-Demo statt. Erst am vergangenen Sonntag löste die Polizei an gleicher Stelle eine Kundgebung zum Nahost-Konflikt auf, weil sich viele der 700 Teilnehmer sich nicht an die Abstandsregeln hielten.

Unter dem selben Motto wie vor Wochenfrist meldete eine Privatperson nun für den Zeitraum von 17 bis 19.30 Uhr wieder einen Protest an. Diesmal sind 500 Demonstranten angekündigt. Es handle sich nicht um die gleichen Anmelderin wie am Sonntag, erklärte die Polizei auf Nachfrage. Nach Informationen dieser Redaktion wird jedoch in etwa mit demselben Teilnehmerkreis – auch aus umliegenden Städten – gerechnet.

Duisburg: Auch Protest am Lifesaver-Brunnen angekündigt

Die Stimmung bei der Demo am vergangenen Sonntag war emotional aber nicht aggressiv. Ein Großteil der Sprechchöre wurde auf arabisch angestimmt.

Die Stimmung am vergangenen Sonntag war emotional aber nicht aggressiv. Foto: Heinrich Jung

Eine zweiter Protest ist am Samstag wenige Stunden zuvor von 15 bis 17.30 Uhr am Lifesaver-Brunnen auf der Königstraße angemeldet. Dort möchte das Bündnis „Duisburg stellt sich quer“ auf die Situation in Palästina und Kolumbien aufmerksam machen.

