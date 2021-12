Erneut BMW im Duisburger Westen komplett „ausgeschlachtet“

Duisburg. Erneut haben Täter über Nacht einen BMW im Duisburger Westen „ausgeschlachtet“. Auffällige Parallelen zu zweitem Fall im selben Stadtteil.

Zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche haben Täter ein Auto im Duisburger Stadtteil Rumeln-Kaldenhausen „ausgeschlachtet“. Auffällig: Erneut nahmen sich die Unbekannten das gleiche BMW-Model vor. Und: Zwischen den beiden Tatorten liegen nur 2,5 Kilometer.

Diesmal musste eine 51-Jährige beim Anblick ihres Wagens schwer schlucken: Als sie am Mittwoch um 6.55 Uhr zu ihrem Auto kam, das sie am Abend zuvor gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz am Rumelner Markt abgestellt hatte, bemerkte sie den großen Schaden.

[Stadtteil-Check für Duisburg: alle Artikel und Stadtteil-Zeugnisse im Überblick]

Die Kriminellen hatten in der Nacht die Motorhaube abmontiert. Im Innenraum entfernten sie die Mittelkonsole und das Armaturenbrett inklusive der gesamten Technik. Sogar das Lenkrad bauten sie aus.

Autos im Duisburger Westen ausgeschlachtet: Polizei prüft Zusammenhang

Das Vorgehen ist somit sehr ähnlich zu dem Fall aus der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember. Dabei fand ein Anwohner an der Menzelstraße seinen BMW am frühen Morgen vollkommen ausgenommen vor.

„Das vorgehen ist sehr ähnlich“, berichtet Polizeisprecher Jonas Tepe. Die Ermittler der Kripo prüften deshalb auch einen Zusammenhang.

Hinweise zum aktuellen Fall nimmt der Kriminalkommissariat 35 unter 0203 280 0 entgegen.

Ein Foto des Autos, das in der vergangenen Woche in dem Wohngebiet im Duisburger Westen „ausgeschlachtet“ wurde. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg