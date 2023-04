Die Kripo nimmt Hinweise zur der Brandstiftung an der Laaker Straße in Duisburg entgegen.

Brandstiftung Ermittlungen: Feuer beschädigt Haus in Duisburg-Meiderich

Duisburg. Unbekannte haben in Duisburg-Meiderich einen Stapel Pappe angezündet, das Feuer beschädigte ein Haus. Die Suche nach den Brandstiftern läuft.

Ein Feuer hat am Montagabend eine Hausfassade sowie eine Schaufenster an der Laaker Straße in Duisburg-Mittelmeiderich beschädigt.

Unbekannte hatten dort gegen 23.30 Uhr einen Stapel Altpapier angezündet. Die Feuerwehr rückte aus, löschte den Brand. Für die Löscharbeiten musste die Laaker Straße zwischenzeitlich gesperrt werden.

Die Kripo sucht nun nach den Brandstiftern. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 nehmen dabei Zeugenhinweise unter 0203 280 0 entgegen.

