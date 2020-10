Die Polizei hat in Duisburg zwei mutmaßliche Trickbetrüger festgenommen.

Festnahme Ermittler nehmen in Duisburg falsche Polizisten fest

Duisburg. Zwei Trickbetrüger haben in Duisburg versucht, einen 50-Jährigen um viel Geld zu bringen. Ihre Masche flog auf, die Polizei nahm sie fest.

Die Polizei hat in der Duisburger Innenstadt zwei mutmaßliche Trickbetrüger festgenommen. Die falschen Polizisten hatten mit einer perfiden Masche versucht, einen 50-Jährigen um mehrere Zehntausend Euro zu bringen.

Der Mann hatte in der vergangen Woche mehrfach Anrufe eines erfundenen Kriminalkommissariats erhalten. Dabei konstruierten die Betrüger folgendes Szenario: Sie erzählten von angeblichen Ermittlungen gegen eine „Bande von Trickbetrügern“. Der Duisburger solle dabei der Polizei als Lockvogel helfen.

Duisburg: Falsche Polizisten wollten Geld „sicher aufbewahren“

Weil die angeblichen Betrüger allerdings erst anspringen würden, wenn sie Bewegung auf dem Konto des Mannes erkennen würden, sollte der 50-Jährige mehrere Zehntausend Euro abheben. Dieses Geld würden die falschen Polizeibeamte dann „sicher aufbewahren“, erklärten sie am Telefon.

Die Übergabe sollte dann am vergangenen Freitag stattfinden. Was die Betrüger aber nicht wussten: Im Hintergrund hatte der 50-Jährige sich längst mit der echten Polizei in Verbindung gesetzt. Einsatzkräfte nahmen einen 23-Jährigen und einen 25-Jährigen bei der verabredeten Geldübergabe fest.

Die beiden jungen Männer erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Betruges.