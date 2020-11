Erinnerung gilt der Pogromnacht von 9. November 1938

Duisburg. Die Stadt hat des Pogroms vom 9. November 1938 gedacht. Die Grünen haben Stolpersteine geputzt und stellen ein Erinnerungsprojekt auf Instagram.

Der Pogromnacht vom 9. November 1938 haben am Montag die Stadt Duisburg, die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und die Deutsch-Israelische Gesellschaft an der Gedenkstätte am Rabbiner-Neumark-Weg gedacht. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Gedenkstunde im Rathaus und der Schweigemarsch zum Mahnmal in diesem Jahr nicht stattfinden. Oberbürgermeister Sören Link legte einen Kranz nieder.

Die Grünen erinnern an ermordete Duisburger

Die Grünen haben anlässlich des 9. November Stolpersteine geputzt und in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Erinnerungskultur (ZfE) ein Projekt in Sozialen Netzwerken veröffentlicht. Die Erinnerung an die Duisburger wachzuhalten, „die durch den Faschismus entrechtet, gedemütigt und ermordet wurden“, sei eines der stärksten Mittel „gegen erstarkenden Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus“, so Grünen-Sprecherin Jule Wenzel. Konkret erinnern sie an die von den Nazis ermordeten Duisburger Herta Herzstein, Adele und Noe Cohnen und Ludwig Windmann, indem sie ihre Geschichten am Mittwoch und Freitag jeweils um 15 Uhr auf dem Instragramkanal @greueneduisburg vorstellen.

Die Grünen setzen sich auch dafür ein, das Stolpersteinmosaik vom Ostausgang des Hauptbahnhofs an den Hauptausgang zu verlegen und Erinnerungsorte am Kuhlenwall zu erhalten. Die Gedenkstätte, die am Rabbiner-Neumark-Weg an die Duisburger Synagoge erinnert, müsse auch im zukünftigen Mercator-Quartier sichtbar bleiben.