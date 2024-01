Erhard Runniger wird 100 – und feiert mit seiner Herzensdame

Erhard Runniger feiert am heutigen Dienstag seinen 100. Geburtstag in Duisburg-Laar.

Duisburg Der Duisburger Erhard Runniger wird heute 100 Jahre alt und hat schon viel durchgemacht. Den Geburtstag feiert er jetzt mit seiner Herzensdame.

Der Duisburger Erhard Runniger lebt mit seiner Frau Hildegard (97) im Wohndorf Laar der Arbeiterwohlfahrt. Hier gehört das Ehepaar zu den ältesten Bewohnern. Er feiert heute seinen 100-jährigen Geburtstag – am 16. Januar 1924 wurde er in Leipzig geboren.

Nach einem hundertjährigen Leben blickt er auf eine lange Geschichte zurück. Im Zweiten Weltkrieg war er drei Jahre lang in Russland stationiert. Die markanteste Erinnerung daran bleibt für ihn „die Kälte, da war es wirklich sehr, sehr kalt.“

Nach dem Krieg lebte er zunächst noch in der DDR. Das politische System gefiel ihm aber immer weniger: „Die hatten bei uns die Ingenieursschule geschlossen, weil sie junge Leute für den Uranbergbau brauchten. Da wollte ich aber nicht mitmachen und wurde zum Glück vom Amtsarzt freigestellt.“ Schließlich sei er dann über die Grenze nach Westdeutschland geflohen.

Duisburger Geburtstagskind führt seit fast 75 Jahren eine „durchweg glückliche Ehe“

Im Westen angekommen hat Erhard Runniger sich zunächst freiwillig bei der britischen Armee verpflichtet: „Ich brauchte ja erstmal ein Dach über dem Kopf und etwas, um über die Runden zu kommen.“ So kam er dann für seinen Beruf nach Duisburg. Als Elektromeister hat er eine Stelle im Duisburger Norden bekommen. Dort hat er dann auch seine spätere Frau kennengelernt. 1949 haben die beiden geheiratet und führen seitdem eine „durchweg sehr glückliche Ehe“ wie das Geburtstagskind zufrieden betont.

Als sie noch jung waren, machten sich Hildegard und Erhard Runniger selbständig und gründeten zusammen ein Elektrogeschäft in Duisburg. Noch heute existiert „Elektro Runniger“ im Dellviertel – „mittlerweile in dritter Generation“, sagt der Firmengründer stolz.

Reisen und Skifahren sind nicht mehr möglich – „aber uns geht es noch gut“

Viel gereist seien sie früher, erzählt Hildegard Runniger: „Wir waren immer nur in Europa, aber dafür fast überall.“ Von Italien bis Russland seien sie immer wieder im Urlaub gewesen. Wo war es am besten? Das lasse sich schwer sagen. Doch das Geburtstagskind will die Antwort nicht schuldig bleiben und sagt nach etwas Bedenkzeit entschieden: „Frankreich oder Italien, das war beides sehr schön.“

Mit einem Blick aus dem Fenster ergänzt seine Ehefrau: „Früher waren wir auch immer im Skiurlaub, meistens in den Alpen – wir sind sehr gerne Ski gefahren.“ Das gehe jetzt nicht mehr, trotzdem seien die beiden auch auf ihre alten Tage sehr zufrieden – „uns geht es noch gut“.

Viele Gratulanten aus Duisburg-Laar fiebern dem 100. Geburtstag bereits entgegen

Seinen Ehrentag möchte Erhard Runniger im kleinen Kreis und ganz ruhig feiern: „Es kommen nur unsere Kinder vorbei – die große Feier kommt dann am Wochenende.“

Ganz so klein wird die Fete am heutigen Dienstag allerdings nicht, wie seine Herzensdame Hildegard durchblicken lässt: „Das ganze Dorf fragt schon immer, wann er denn jetzt Geburtstag hat – da müssen wir wohl schon Eis ausgeben. Oder auch Sekt für die, die wollen.“

