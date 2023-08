Nach einem Raub in einer Tankstelle in Duisburg-Duissern haben Fahnder der Polizei den Verdächtigen festgenommen.

Kriminalität Erfolgreiche Fahndung nach Tankstellen-Überfall in Duissern

Duisburg. Ein Dieb hatte in einer Tankstelle an der Mülheimer Straße einen Mitarbeiter attackiert. Wie Fahnder den Täter geschnappt haben.

Nach einem Raub in einer Tankstelle in Duissern hat die Polizei am Dienstagabend den Tatverdächtigen gefasst.

Polizisten konnten den mutmaßlich drogenkranken Täter um etwa 22 Uhr festnehmen. Eine Kassierin der an der Mülheimer Straße gelegenen Tankstelle schilderte den Beamten, dass der 44-Jährige Tabakwaren gestohlen und einen Mitarbeiter attackiert habe.

Duissern: Tankstellen-Räuber ist wohl auch ein Fahrraddieb

Der Mann habe zunächst Tabak und Zigarettenhülsen bestellt. Als die 55-Jährige die Ware auf den Tresen legte, schnappte er sich diese und flüchtete. Ein weiterer Tankstellen-Mitarbeiter (24) hielt den 44-Jährigen am Ausgang fest, woraufhin es zu einem Gerangel zwischen den beiden kam. Der 24-Jährige berichtete den Einsatzkräften, dass er von dem Dieb körperlich attackiert worden sei. Letztlich konnte sich der Kriminelle losreißen und Richtung Hauptbahnhof davonlaufen.

Die Fahnder stellten den Flüchtigen, der auf ein Fahrrad umgestiegen war, im Bereich Königsberger Allee/Hansastraße. Da er angab, „Drogen konsumiert zu haben und zudem Drogenbesteck bei sich hatte“, so das Präsidium, wurde der Mann zur Wache gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da der 44-Jährige nicht nachweisen konnte, dass er der Eigentümer des Fahrrads ist, wurde es zur Eigentumssicherung sichergestellt.

