Polizisten haben nach einem Ladendiebstahl in Duisburg-Mittelmeiderich einen Ladendieb ermitteln können.

Diebstahl Erfolgreiche Fahndung nach Ladendieb in Mittelmeiderich

Duisburg. Ein vom Ladendetektiv ertappter Dieb konnte sich in Mittelmeiderich losreißen und flüchten. Eine Personenbeschreibung half den Ermittlern.

Die Polizei hat „dank einer guten Personenbeschreibung“, so die Pressestelle des Präsidiums, einen flüchtigen Ladendieb gestellt.

Der Mann hatte demnach am Dienstag um etwa 14.15 Uhr versucht, elektrische Zahnbürsten im Wert von über 200 Euro aus einer Drogerie an der Von-der-Mark-Straße in Mittelmeiderich zu stehlen.

Als der Ladendetektiv ihn festhalten wollte, soll der Dieb sich losgerissen haben und weggerannt sein. Mit Hilfe der Personenbeschreibung konnten Polizisten den Flüchtigen später festnehmen. Sie erstatteten eine Anzeige wegen räuberischen Ladendiebstahls.