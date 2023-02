Erdbeben in Türkei: Stadt Duisburg schickt 500 Feldbetten

Duisburg. Die Stadt Duisburg liefert in Absprache mit der Hilfsorganisation Türk Kizilay (Roter Halbmond) 500 Feldbetten ins Erdbebengebiet in der Türkei.

Die Stadt Duisburg leistet Soforthilfe für die Menschen im türkischen Erdbebengebiet: Eine erste Lieferung werde nun in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation „Türk Kizilay“ (Roter Halbmond) koordiniert und auf den Weg gebracht. Insgesamt spendet die Stadt nach Angaben ihrer Sprecherin Anja Kopka 500 dringend benötigte und von der türkischen Hilfsorganisation angeforderte Feldbetten – dazu Bettdecken und Kopfkissen.

„Wir werden in den kommenden Tagen und Wochen weiter in engem Austausch mit den Hilfskräften in der Krisenregion stehen, um den Betroffenen vor Ort das zu liefern, was am dringendsten gebraucht wird“, sagt Oberbürgermeister Sören Link. „Schon jetzt bedanke ich mich ausdrücklich bei all denen, die sich mit großem Einsatz für die Opfer der Erdbebenkatastrophe stark machen.“

Aktuell werden die Hilfsgüter durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Feuerwehr im Katastrophenschutzlager gepackt und zur Verladung vorbereitet. Sie werden dann wie berichtet so schnell wie möglich auf den Weg in die Türkei gebracht.

