NRW-Minister Nathanael Liminski (mit roter Krawatte) bedankt sich bei der Duisburger Feuerwehr für ihren Einsatz bei der Hilfe für die Erdbebenregion in der Türkei.

Katastrophenhilfe Erdbeben in Türkei: Duisburg schickt Zelte für 600 Menschen

Duisburg. Duisburg schickt Hilfsgüter in die Türkei. Die Lieferung geht in eine stark von den Erdbeben betroffene Provinz. Menschen können weiter spenden.

Nachdem durch die große Sachspendenaktion der Stadt Duisburg bereits viele Tonnen Hilfsgüter in das Katastrophengebiet in der türkischen Erdbebenregion verschickt werden konnten, erfolgt nun eine weitere Hilfslieferung.

Gemeinsam mit der Initiative „Duisburg hilft“ und finanziert über die eingehenden Spendengelder für die Erdbebenhilfe wurden am 10. März im Katastrophenschutzlager der Feuerwehr 28 Großraumzelte, 32 Zeltheizungen und das nötige Zubehör für die Unterbringung von bis 600 Menschen auf den Weg in das türkische Erdbebengebiet gebracht. Rund 500 Pakete Ladung wurden von den etwa 20 ehren- und hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr sortiert, gepackt und verladen. Auch Sachspenden vom Marxloher Petershof sowie der Thyssenkrupp-Belegschaft wurden verpackt.

Bei einer Sachspenden-Aktion der Stadt Duisburg wurden mehr als 33 Tonnen Hilfsgüter für die Erdbebenregionen in der Türkei gespendet. Foto: Stadt Duisburg

Im Vorfeld erfolgte die erforderliche Abstimmung mit dem gemeinsamen Lagezentrum von Bund und Ländern, den türkischen Katastrophenschutzbehörden und der Europäischen Union. Am Freitag besuchte Europaminister Nathanael Liminski das Katastrophenschutzlager der Duisburger Feuerwehr. Er dankte den Kräften für ihren Einsatz: „Gerade in der Krise zeigt sich Charakter. Die Frauen und Männer der Feuerwehr Duisburg zeigen mit ihrem großartigen Einsatz unser Land von seiner besten Seite.“

Nach Erdbeben: Hilfslieferung aus Duisburg geht nach Adiyaman in der Türkei

Zielort der Hilfslieferung ist nach Abstimmung mit den örtlichen Behörden die Provinz Adiyaman im Südosten der Türkei. Die Provinz ist sehr stark von den Erdbeben betroffen und die Menschen sind dringend auf Hilfe angewiesen. „In der Krise stehen wir zusammen. Ich bedanke mich bei allen Duisburgerinnen und Duisburgern für die große Spendenbereitschaft. Nur so können wir schnell und unbürokratisch dort Hilfe leisten, wo sie am dringendsten benötigt wird,“ sagt Oberbürgermeister Sören Link.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Stadtdirektor und Feuerwehrdezernent Martin Murrack ergänzt: „Auch dieses Mal geht ein herzliches Dankeschön an die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr, die sowohl im Ehrenamt als auch mit vielen Überstunden zugepackt haben und das ganze Handling für diese Nothilfe gestemmt haben. Ohne euren energischen Einsatz wäre all das nicht möglich gewesen!“

Seitens der Feuerwehr Duisburg waren Einheiten von Haupt- und Ehrenamt beim Zusammenstellen, Verpacken und Koordinieren der Hilfslieferung eingesetzt. Beteiligt war das Sachgebiet Technische Dienste und Logistik aus dem Hauptamt und Kräfte der ehrenamtlichen Löschzüge aus Walsum, Hamborn/Marxloh, Meiderich und Homberg.

Duisburg schickte nach dem Erdbeben Hilfe in die Partnerstadt Gaziantep in der Türkei

Anfang Februar hatte die Stadt Duisburg als Soforthilfe 500 Feldbetten in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation Roter Halbmond in das türkische Erdbebengebiet geschickt, dazu Bettdecken und Kopfkissen. Unmittelbar nach dem Erdbeben hatte die Stadt in der Feuerwache Homberg eine Annahmestelle für Sachspenden eingerichtet.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Von verheerenden Erdbeben in der Grenzregion zwischen Syrien und der Türkei war auch Duisburgs Partnerstadt Gaziantep betroffen: Die Epizentren der ersten Beben waren in der Nähe der Stadt mit ihren zwei Millionen Einwohnern. Viele Duisburger mit syrischen oder türkischen Wurzeln haben Familie und Freunde in dem Erdbebengebiet. In Duisburg gibt es eine große Gaziantep-Community. Dass die Eltern vieler Duisburger dort ihre Heimat haben, war einer der Gründe dafür, dass 2005 die Städtepartnerschaft zwischen Gaziantep und Duisburg eingerichtet wurde.

Unter der Initiative „Duisburg hilft“ (Spendenkonto IBAN DE 72 35050000 0200920098, Sparkasse Duisburg, Stichwort Erdbebenhilfe) kann weiterhin für die Erdbebenopfer in der Türkei gespendet werden.

>> DUISBURG HAT NEUN STÄDTEPARTNERSCHAFTEN

Duisburg verfügt über neun Städtepartnerschaften.

Neben Gaziantep in der Türkei gibt es außerdem Partnerschaften mit folgenden Städten: mit Calais in Frankreich, Fort Lauderdale in den USA, Perm in Russland, Portsmouth in England, San Pedro Sula in Honduras, Vilnius in Litauen, Wuhan in China und Lomé in Togo.

Die Partnerschaft mit Lomé ruht zurzeit allerdings, wie es auf der Seite der Stadt Duisburg heißt, „wegen der dortigen politischen Verhältnisse“.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg