Entwischter Labrador führt in Duisburg-Baerl zu einem Streit

Duisburg. Ein entwischter Labrador hat in Duisburg-Baerl zu einem Streit geführt. Mit Steinen, einer Gabel und der Hundeleine gingen Männer aufeinander los.

An einem Grillplatz in Baerl am Uettelsheimer Weg hat am Sonntagnachmittag ein schwarzer Labradormischling für ordentlich Furore gesorgt. Gegen 15.50 Uhr hatte sich der Hund aus seinem Halsband gewunden und war weggerannt – der 17 Jahre alte Halter lief hinterher.

Dann gehen die Aussagen der vier Beteiligten und Zeugen – alle zwischen 15 bis 36 Jahre alt – laut Polizeibericht auseinander. Zum einen will der Mann, der den Hund wieder einfangen wollte, mit einem Stein und einer Gabel angegriffen worden sein. Zum anderen sollen „Hundeleute“, so heißt es in einer Meldung der Polizei, „die anderen attackiert haben“. So etwa mit der Hundeleine.

Drei Menschen verletzten sich. Einer der Männer (31) kam zur Behandlung ins Krankenhaus. „Der Vierbeiner konnte wieder angeleint werden. Ihm geht es gut“, teilen die Beamten mit.

